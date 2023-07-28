14 лет в плену у маньяка – в Челябинске расследуют жуткое дело

Рядом с кроватью – плети и кляпы

До этого самой громкой в России подобной историей было похищение двух девушек в городке Скопин. Они провели в бункере мучителя 3 года и 7 месяцев. Сексуальное рабство не прошло бесследно, они до сих пор пытаются восстановиться и забыть прошлое.

Жительница Челябинска Екатерина провела в плену у маньяка из города Смолино 14 лет, лучшие годы с 19 до 33 лет обернулись для нее адом.

– Сейчас она находится в специализированном учреждении, ей необходима длительная реабилитация и психологическая помощь, – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Эта история началась еще в 2009 году, когда бывшая воспитанница детдома Екатерина познакомилась на вокзале с 37-летним Владимиром Ческидовым. После детдома девушка не работала, перебивалась случайными заработками и подачками и часто выпивала на вокзале. Ческидов предложил составить компанию и пригласил к себе домой. Она приехала, но выйти не смогла.

Со стороны улицы дом семьи Ческидовых – обычный деревенский с голубыми ставнями. Окна комнаты, в которой держали Екатерину, выходили на двор, на них были решетки – сбежать нельзя, кричать бесполезно, вряд ли бы кто-то услышал. Комната запиралась на ключ, но по дому девушка передвигалась: убиралась, готовила, обслуживала семью Ческидовых – Владимира и его мать Валентину.

Комната Екатерины – это видно по оперативным съемкам – запущена: грязно, валяются вещи и пакеты, на большой кровати старый потемневший матрас, изголовье железное, и на нем что-то накручено. Возможно, маньяк пристегивал к нему жертву. Девушка постоянно испытывала сексуальное насилие. Рядом с кроватью были найдены плети и кляпы.

Добивал гвоздодером на глазах Кати

Екатерина сбежала из логова мучителя, когда у него случился приступ белой горячки, и его мать вызвала бригаду скорой. Девушка выбежала, разыскала в Челябинске родную сестру, и вместе они обратились в правоохранительные органы.

«Почему ее все эти годы никто не искал?» – один из самых частых вопросов от любопытных обывателей. У сестер умерли родители, обе воспитывались в детдоме и, видимо, не были близки. Сестра Кати вспомнила о ней, когда решила продавать родительскую квартиру, обратилась в полицию за справкой как о без вести пропавшем человеке.

В полиции Екатерина рассказала, что кроме нее была и другая пленница, которую Ческидов называл Оксаной и представил ей как свою жену. Оксана жила в сарае под замком, у маньяка возник с ней конфликт, и он убил ее. Добивал гвоздодером, и многое из этого кошмара Екатерина видела своими глазами.

Ческидова арестовали, ему предъявлено обвинение по статьям «Убийство», «Изнасилование» и «Похищение человека». В похищении обвинили и его мать Валентину, которая жила в доме и не могла не знать, что происходит. Выбирая меру пресечения, суд отправил ее под домашний арест, а не в СИЗО, в отличие от сына, что выглядит необычно при такой тяжелой статье.

На кадрах, где ее отпускают, интеллигентного вида женщина плачет. Журналистам на выходе она скажет: «Она жила у нас как королева. Она пристроилась к моему сыну» и еще: «У нас все двери открыты – проходи, выбегай. Каждый день такая картина».

«Не помню, чтобы в их доме горел свет»

Жители Смолино не только не знали о «рабыне» на улице Фестивальной, многие не догадывались, что Валентина живет не одна и у нее есть взрослый сын. Владимир почти не выходил на улицу.

– Ческидовы давно в этом доме живут, лет сорок, моя бабушка эту семью знает, – рассказывает живущая на улице Фестивальной Ольга В. – Я сама не помню, чтобы в их доме хоть когда-нибудь горел свет. Я еще бабушке говорила: «Такое ощущение, что там маньяк живет», а она: «Да что ты! Там Валя с сыном». Валентину я видела, может, пару раз, когда она снег чистила – она это делала или поздно вечером, или рано утром. Она не выглядит на 72 года, одета не как бабка, активная, живая. Ходила на танцы и ездила на концерты в Челябинск.

Сейчас соседи Ческидовых замечают странности и нестыковки в том, что им говорила Валентина. Когда спрашивали про сына, она отвечала разное: мол, его не видно, потому что он в Москве на заработках, много работает на огороде, занимается забором, спит... Но в Москву на заработки Владимир ездил в 90-х, вроде бы пытался делать бизнес, но не пошло. Там же он женился, женщина выбросилась из окна, но выжила. Что там случилось – смолинские не знают.

Соседкам из ближайших домов, с которыми у нее были хорошие отношения, Валентина говорила другое: что у него есть девушка и она живет с ними. Боялась, что могут ее увидеть, сочиняла «алиби»?

– Она всегда называла ее просто «девушка» и никому ее не показывала, – рассказывает Ольга В. – То скажет, что она спит, то занята. Говорила, что та все делает по дому, только в огороде не работает.

Ни соседи, ни посетители странных звуков не слышали. Валентина, проработавшая всю жизнь фельдшером, торговала готовыми очками, и к ней приходили на дом за товаром.

Чуть позднее местные вспомнили еще одну нестыковку: муж Валентины, «дядя Коля», работавший на заводе обычным трудягой, умер лет пять назад. Но похорон не было, и никто не знает, где он был захоронен. «Может, с сыном о пленнице поспорили, и Володя его тоже... того?» – судачат смолинцы.

Про Валентину ходят слухи, что она ходила то ли в католическую церковь, то ли была сектанткой. Батюшка Владислав из православной церкви, которая находится на улице Фестивальной в пяти минутах ходьбы от дома Ческидовых, рассказал «Собеседнику», что женщина не была их прихожанкой, но приходила в церковь делать добрые дела: мыть полы, собирать еду для бездомных. В душу к ней не лезли и не спрашивали ни о мотивации, ни о том, не отмаливает ли какие грехи.

Как рассказали нам жители Фестивальной, в конце недели следователи просили у них лопаты и перекапывали огород Ческидовых. В Следкоме эти следственные действия никак не комментируют, но, вероятно, проверяли, есть ли останки других жертв. Возможно, кроме Екатерины и Оксаны, были другие.

В смолинском триллере шокирует не только факт 14-летнего плена, но и отношение к жертве маньяка «простого народа». «Детдомовская», «не надо пить», «может, ей самой нравилось», «бомжиха, наверное», «зачем ехала бухать к мужику» – чего только не пишут «диванные эксперты» в интернет-комментариях. Маньяки не только среди нас, они внутри нас.

мнение психотерапевта

«Только в фильмах девушка останавливает маньяка»

«Собеседник» обсудил смолинскую историю с психиатром Василием Шуровым.

– Как мать может отрицать очевидное и защищать сына?

– Мамочка и будет защищать своего сына, это нормальная реакция, странно было бы, если бы она его сдала. Мы все осуждаем Павлика Морозова.

– Это мать гиперопекающая?

– Это скорее всего холодная, формальная мать, которая не объяснила сыну, как выглядит любовь, и выросло чудовище, которое не способно строить отношения, а может только порнуху смотреть и жестко доминировать.

– Владимир будет признан психически больным?

– Не тот случай. Это организованный социальный маньяк, самый неприятный тип маньяков, которых случайно ловят.

– Многие удивляются: почему жертва не пыталась сбежать?

– Она понимала, что если он догонит, то в земле будет лежать она. Это только в фильмах смелая девушка останавливает маньяка, в жизни мужик всегда сильнее. И про стокгольмский синдром, когда жертва ищет оправдание своему мучителю, не забывайте.

– Личность девушки из детдома имеет значение?

– Конечно, комплекс гадкого утенка (Екатерина сильно прихрамывает. – Ред.). Мужчина предложил время провести, комплимент сделал, и она растаяла. У воспитанников детдомов нет четких моделей поведения, они, как волчата, живут в холоде, и любой, кто проявил заботу, воспринимается как дружелюбный.