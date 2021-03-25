В Ставрополье пьяный хирург с автоматом открыл стрельбу в больнице из-за ссоры с экс-женой

В Ставропольском крае врач-анестезиолог Андрей Мирошниченко пришел в больницу с автоматом, чтобы поговорить с бывшей женой.

Как сообщает Telegram-канал Shot, это произошло в районном медучреждении города Светлограда. По предварительным данным, у стрелка произошёл конфликт с женой, которая также работает в этой больнице.

Доктор предварительно выпил, затем зашел в учреждение, спрятав карабин под курткой, и стал ломиться в кабинет к бывшей супруге. Сотрудники больницы и пациенты в панике выбежали из здания и вызвали полицию.

Как рассказали очевидцы, Мирошниченко никому не угрожал и сопротивления при задержании не оказывал. Силовикам он сдавался уже безоружным. Карабин нашли под диваном. При этом он несколько раз выстрелил в дверь, стены и потолок.

После визита пьяного мужчины его бывшая супруга лежит под капельницей из-за шока.