В Краснодаре рабочий избил старушку и вступившегося за неё мужчину. Полиция отказалась выслать наряд
Проверку МВД начало лишь после того как им стали звонить журналисты. Одного видео нападения на пенсионерку полиции не хватило
В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором видно, как один из двух рабочих накидывается на пенсионерку возле одного из жилых домов в Краснодаре, бьет её ногой, а затем валит на землю. Всё происходящее сопровождается его матерными восклицаниями.
В описании к ролику говорится, что два рабочих приехали на место на КАМАЗе пилить акации на придомовой территории. Бабушка подошла к ним, попросив предъявить документы на вырубку и не бросать обрубки на полисадник. После этого «высокий увалень натянул ей шапку на глаза по самую шею и пару раз ударил в область головы, сопровождая это матом», утверждает автор ролика в паблике «Телетайп Краснодара».
Картину увидела пара, гулявшая с ребенком — мужчина вступился за пенсионерку, но его также жестоко избили. У него перелом лучевой кости со смещением.
Как пишет издание 93.ru, все пострадавшие написали заявление в МВД, а также пытались вызвать полицию на место преступления, однако полицейские туда ехать отказались, также решив не принимать видео произошедшего, на котором отчетливо видно лицо обидчика в качестве улики.
Реагировать на инцидент в полиции хотя бы на слова начали лишь после обращений журналистов. Как заявили изданию в пресс-службе УМВД по Краснодару, уже начата проверка по факту избиения граждан.