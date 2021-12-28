В Краснодаре рабочий избил старушку и вступившегося за неё мужчину. Полиция отказалась выслать наряд

В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором видно, как один из двух рабочих накидывается на пенсионерку возле одного из жилых домов в Краснодаре, бьет её ногой, а затем валит на землю. Всё происходящее сопровождается его матерными восклицаниями.

В описании к ролику говорится, что два рабочих приехали на место на КАМАЗе пилить акации на придомовой территории. Бабушка подошла к ним, попросив предъявить документы на вырубку и не бросать обрубки на полисадник. После этого «высокий увалень натянул ей шапку на глаза по самую шею и пару раз ударил в область головы, сопровождая это матом», утверждает автор ролика в паблике «Телетайп Краснодара».