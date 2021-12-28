Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:27

В Краснодаре рабочий избил старушку и вступившегося за неё мужчину. Полиция отказалась выслать наряд

Проверку МВД начало лишь после того как им стали звонить журналисты. Одного видео нападения на пенсионерку полиции не хватило

В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором видно, как один из двух рабочих накидывается на пенсионерку возле одного из жилых домов в Краснодаре, бьет её ногой, а затем валит на землю. Всё происходящее сопровождается его матерными восклицаниями.

В описании к ролику говорится, что два рабочих приехали на место на КАМАЗе пилить акации на придомовой территории. Бабушка подошла к ним, попросив предъявить документы на вырубку и не бросать обрубки на полисадник. После этого «высокий увалень натянул ей шапку на глаза по самую шею и пару раз ударил в область головы, сопровождая это матом», утверждает автор ролика в паблике «Телетайп Краснодара».

Картину увидела пара, гулявшая с ребенком — мужчина вступился за пенсионерку, но его также жестоко избили. У него перелом лучевой кости со смещением. 

Как пишет издание 93.ru, все пострадавшие написали заявление в МВД, а также пытались вызвать полицию на место преступления, однако полицейские туда ехать отказались, также решив не принимать видео произошедшего, на котором отчетливо видно лицо обидчика в качестве улики.

Реагировать на инцидент в полиции хотя бы на слова начали лишь после обращений журналистов. Как заявили изданию в пресс-службе УМВД по Краснодару, уже начата проверка по факту избиения граждан.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 19 часов назад

Виктория Токарева: У меня литература для дураков

Общество 23 минуты назад

Количество заболевших COVID-19 в России продолжает снижаться, ждать ли в Новом году конца пандемии?

Политика 24 минуты назад

«Береженого Бог бережет»: После загадочной смерти Просвирнина Яшин предупредил, что не склонен к суициду

Общество 54 минуты назад

Россия вошла в ТОП-5 стран с самыми несчастливыми гражданами вместе с Афганистаном и Ираком

Общество 1 час назад

Названы самые дорогие авиа и ж/д билеты на новогодние каникулы по России и за рубеж

Общество 2 часа назад

Экологию защитят нагайкой. Казаков начнут привлекать к охране природы

Общество 2 часа назад

Отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой ответил на призыв приостановить ее обучение

Политика 2 часа назад

В Томске и Иркутске задержаны экс-координаторы штабов Навального*. Одна из них депутат

Общество 3 часа назад

Блогеры вступились за Хованского, флейтиста «Аквариума» выгнали из РФ, исходники «Госуслуг». Главное к 28 декабря

Общество 3 часа назад

Запретить чиновникам выезжать за границу на новогодних праздниках предложили в Госдуме

Политика 4 часа назад

Росстат подсчитал количество россиян с зарплатой ниже МРОТ

Общество 4 часа назад

Жириновский предлагает отменить новогодние праздники, продлив россиянам отпуск

Общество 12 часов назад

Стыд крестьян и квартира от Путина: новости к полуночи 27 декабря

Политика 16 часов назад

Депутат Матвейчев: «Если правозащитник начал говорить про пытки, значит это явный агент»

Общество 17 часов назад

Мама Егора Просвирнина: Вы всё потом узнаете

Происшествия 17 часов назад

Мертвым обнажённым мужчиной на Тверском бульваре в Москве оказался националист Егор Просвирнин

Общество 18 часов назад

Путин поблагодарил президента Таджикистана за развитие русского языка в республике

Общество 18 часов назад

Для бросившего в полицейских файер потребовали 8 лет колонии

Общество 18 часов назад

На сканеры для QR-кодов в транспорте Петербург потратит 122 миллиона рублей

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика