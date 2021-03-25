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В Красноярском крае обнаружили убитой семью из четырех человек

По предварительным данным, мужчина убил женщину и детей, а затем покончил с собой

Фото: Global Look Press

На съемной квартире в городе Канске обнаружили убитой семью из четырех человек, в том числе двоих детей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следователей, 7 декабря 2021 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тел четверых человек, в том числе двух несовершеннолетних детей. На месте происшествия в квартире сотрудники обнаружили тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела.

По предварительным данным Telegram-канала Shot, муж убил жену, детей (7 и 11 лет), а затем покончил с собой. В полицию о случившемся сообщила бабушка, когда вернулась домой.  

По словам соседей, погибшая женщина переехала на съемную квартиру, уйдя от мужа. Они также слышали, что в квартире кто-то ругается. 

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