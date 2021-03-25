Пьяный пассажир в московском метро разлил пиво и вытер лужу своей курткой

В соцсетях распространяется видео из московского метро. В составе нового типа со сквозными вагонами мужчина, явно с нарушенной координацией движений (предположительно, из-за алкогольного опьянения), разлил пиво из банки.

При этом гражданин под градусом проявил удивительную гражданскую осознанность. Он не смирился с образовавшейся лужей, а снял свою куртку и начал ею вытирать пол вагона. После того, как пиво впиталось в верхнюю одежду, пассажир снова надел её на себя.