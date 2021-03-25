В «красной зоне» ковидного госпиталя пожар. Два человека погибли

В Астрахани, в областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги начался пожар. Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, погибли два человека, это подтверждает также Следственный комитет. Само горение было устранено.

Возгорание произошло в «красной зоне» реанимационного отделения медучреждения. По предварительным данным неназванного источника агентства, причиной пожара стало короткое замыкание. При этом огонь успел распространиться лишь на 15 квадратных метров.

«Есть пострадавшие. На месте была проведена эвакуация», — говорится в заявлении регионального МЧС.