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Задержана мать малолетних детей, которая задушила их шарфом, а затем выбросила в овраг

Детей обнаружили без сознания. Мальчик скончался в медицинском учреждении, девочка находится в реанимации

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Аткарского района, которая душила своих малолетних детей шарфом, затем вынесла их в овраг и скрылась. Об этом сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

По данным следствия, это произошло 22 декабря, когда женщина находилась со своей 5-летней дочерью и 8-летним сыном дома в селе Прокудино.

«Рассердившись на детей за непослушание, женщина, используя шарф, заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери, удерживая до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни. Затем, она вынесла их на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома, после чего скрылась», – рассказали следователи. 

Как сообщала прокуратура Саратовской области, дети были обнаружены без сознания днем 22 декабря. Мальчик скончался в медицинском учреждении, девочка находится в реанимации.

Женщина пыталась скрыться, ее обнаружили ее на территории города Энгельс Саратовской области и доставили в следственный отдел СК. 

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