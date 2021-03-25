Пока глава Бурятии был в Сирии, в регионе ввели режим ЧС. В минус 30 без отопления остались почти 800 домов, детсады закрыли

В городе Улан-Удэ Республики Бурятия случился пожар на тепло-электростанции. В результате без отопления остались 791 многоквартирный дом, а в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Власти отменили занятия в 19 детских садах и начали развертывание пунктов временного размещения граждан. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

В результате возгорания на ТЭЦ-1 были отключены четыре отопительных котла. Ремонтные работы уже ведутся. Температура в регионе достигает минус 30 градусов.

В 10 уже развернутых центров размещения, организованных властями на базе гостиниц, могут засел лишь 400 человек. Власти также договорились с магазинами на временный прокат 400 обогревательных приборов, которые затем вернут обратно. Также коммунальные службы проводят экстренный слив воды из домов, опасаясь, что трубы могут лопнуть из-за морозов.

Глава региона Алексей Цыденов в связи с инцидентом прервал свою поездку в Сирию, сообщал он в видеообращении.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в связи с аварией.