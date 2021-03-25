57-летний министр из Мадагаскара 12 часов плыл в океане и выжил

Министр полиции Мадагаскара Серж выжил после 12-часового вынужденного купания в океане, сообщает Министерство обороны острова.

Гелле и ещё два сотрудника его министерства на вертолёте обследовали район, где затонул катер с пассажирами – погибли 39 человек.

По непонятной причине вертолёт, где находился министр, разбился.

Прошло несколько часов, и президент страны Андри Раджоэлина уже выразил соболезнования по поводу гибели и пассажиров катера, и сотрудников министерства полиции и самого министра. Но сам Гелле в это время плыл в море и через 12 часов достиг суши – города Махамбо на побережье.

– Не время умирать, – сказал шокированным горожанам совершенно измученный и замёрзший Гелле. Видео, снятое на смартфон одного из махамбийцев, тут же опубликовали в сети, чтобы семья министра увидела, что он жив. Оказалось, Гелле плыл к берегу на сиденье от разбившегося вертолёта.

Двое его подчинённых тоже выжили.