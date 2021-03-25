В Томске задержали мужчину, устроившего пожар в «Ленте», им оказался сотрудник магазина

Поджигателем гипермаркета «Лента» в Томске, по данным компании, оказался сотрудник подрядной организации, работавший в торговом зале. Об этом сообщили в пресс-службе «Ленты».

«Он сознался в содеянном, с ним работает полиция», – передает сообщение «Коммерсант».

Пожар в гипермаркете начался сегодня в отделе с пиротехникой. Общая площадь возгорания составила около 5 тыс. кв м, крыша здания обрушилась на площади 3,5 тыс. кв м. На месте возгорания продолжается работа пожарных. Было эвакуировано около 200 человек, пострадавших нет. Прокуратура Кировского района Томска организовала проверку по факту пожара.

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