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Отец 9-летней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой из-за плохой оценки

В здание факультета психологии вызвали сотрудников полиции

Фото: стоп-кадр «Вести недели»

Евгений Тепляков

Кадры агрессивного поведения взрослого мужчины, похожего на Евгения Теплякова, отца 9-летней студентки факультета психологии МГУ, опубликовало «РИА Новости».

Предполагается, что отец девочки-вундеркинда хотел «разобраться с преподавателем, который поставил неудовлетворительную оценку Алисе. Сама Алиса находится поодаль от агрессивного отца.

Мужчина был закрыт в одном из кабинетов, чтобы не мог нанести никому физического вреда.

Сегодня Алиса сдавала экзамен по предмету «Введение в психологию». Отец не мог присутствовать с ней на экзамене, а девочка не смогла сдать предмет.

«Папа ожидал Алису на посту охраны, ему предоставили возможность ожидать там в тепле и комфорте. В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования. После этого нам пришлось вызвать полицию. Он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям»

, – сообщили в пресс-службе МГУ.

В семье Тепляковых семь детей. Брат Алисы чуть помладше уже сдал ОГЭ, а пятилетняя сестра уже окончила четвёртый класс. Вся семья живёт в однокомнатной квартире.

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