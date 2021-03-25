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Массовая авария с участием около 10 авто произошла на Кутузовском проспекте в Москве

Движение затруднено. Предварительно, виновником стал нетрезвый водитель

Фото: Дептранс Москвы

В Москве на внешней стороне ТТК перед развязкой с Кутузовским проспектом столкнулись 10 автомобилей, сообщает издание Подъем

По предварительным данным издания, виновником стал нетрезвый водитель, пострадала женщина. Одна из машин была дипломатической.

Как сообщает Дептранс Москвы, в ДТП попало девять автомобилей. Движение на дороге сильно затруднено. В департаменте рекомендуют выбирать пути объезда.

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