Массовая авария с участием около 10 авто произошла на Кутузовском проспекте в Москве

В Москве на внешней стороне ТТК перед развязкой с Кутузовским проспектом столкнулись 10 автомобилей, сообщает издание Подъем.

По предварительным данным издания, виновником стал нетрезвый водитель, пострадала женщина. Одна из машин была дипломатической.

Как сообщает Дептранс Москвы, в ДТП попало девять автомобилей. Движение на дороге сильно затруднено. В департаменте рекомендуют выбирать пути объезда.