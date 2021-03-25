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В Ижевске 12-летний мальчик три раза ударил врача ножом по приказу отца

Подростку назначена судебно-психиатрическая экспертиза

Фото: Global Look Press

В отношении 44-летнего жителя Ижевска возбудили уголовное дело по статье о покушение на убийство, после того, как он попросил своего сына ударить врача ножом. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Удмуртии.

По данным следствия, 18 декабря ранее судимый мужчина повел к врачу своего 12-летнего сына, у которого была температура. Подозреваемый поругался с заведующим, мужчине не понравился порядок сдачи медицинских анализов. И в момент конфликта мужчина приказал сыну ударить врача ножом. 

Подросток не стал спорить с отцом и нанес врачу три ножевых ранения в спину и живот, причинив тяжкий вред здоровью. 

Как отмечается, его остановил медицинский персонал больницы. Врач госпитализирован.

Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении его сына назначена судебно-психиатрическая экспертиза. 

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