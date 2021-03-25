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Автобус с детьми опрокинулся под Ярославлем после ДТП, пострадали 13 человек

На дорогу рассыпались бревна, после столкновения с которыми автобус завалился на правый бок

Фото: Стоп-кадр из видео Telegram-канал Подъем

После ДТП с микроавтобусом и лесовозом в Ярославской области госпитализированы двенадцать детей и водитель госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС .

«По предварительным данным, в результате ДТП в больницу доставлены 12 детей и водитель, сейчас врачи оценивают их состояние. Всего в автобусе, предварительно, находились 14 человек», – сказали в УМВД по области. 

По данным ЕДДС Ростовского района, пострадавшие не получили тяжелых травм. Две девочки с сотрясением мозга были направлены в Ярославль, остальные проходят лечение в Ростовской ЦРБ. 

ДТП с участием микроавтобуса, в котором из Ростова на соревнования по самбо в Солнечногорск произошло в 05:50 на 193-м км трассы Холмогоры. По данным МЧС по Ярославской области, в автобусе находились 14 детей и шесть взрослых, в том числе водитель. По предварительной информации, при движении у лесовоза рассыпались бревна, после столкновения с которыми автобус завалился на правый бок.

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