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Военнослужащий Польши перешел на сторону Беларуси: он просит политическое убежище

«Уверен, что польская сторона будет отрицать факт бегства»

Фото: gpk.gov.by

16 декабря в 17:50 в близи белорусско-польской границы белорусский пограничный наряд задержал в пограничной полосе военнослужащего Вооруженных сил Польши Чечко Эмиля. Об этом сообщает госпогранкомитет РБ.

В ходе допроса выяснили, что молодой человек служил в 11 Мазурском артиллерийском полку 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Его часть была переброшена на охрану участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения.

По словам Чечко Эмиля, он не согласен с политикой Варшавы в отношении мигрантов, которые хотят попасть в ЕС через Беларусь. Он не может больше терпеть то «беззаконие» и «безумие», которое творится на границе.

«Военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь», – сообщается на сайте госпогранкомитета РБ.

В своем интервью корреспонденту АТН Эмиль сказал, что в польском военном ведомстве сделали все, чтобы скрыть его побег, замять это дело. Другие солдаты не должны знать, что он сбежал и рассказал, что случилось.

«[В Польше собираются] сделать из меня самого плохого человека. Говорят, что я создаю проблемы в армии или что вообще я погиб. Это очевидно», – говорит Чечко.

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