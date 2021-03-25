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В СИЗО отправлен тренер айкидо. В питерском парке в образе женщины он домогался до детей

Защита просила о домашнем аресте для подозреваемого, но суд отказал

Фото: Вк-сообщество «РОДКОНТРОЛЬ ( Родительский Контроль) СПб»

В Санкт-Петербурге Фрунзенский районный суд отправил под стражу 49-летнего тренера айкидо в детской спортивной школе. Уроженец Украины Александр Подлесный обвиняется в сексуальном насилии в отношении двух детей, не достигших 16-летнего возраста.

Срок меры пресечения – до 14 февраля, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Процесс проходит в закрытом режиме.

Как пишет сообщество «Родительский контроль СПб», мужчина 16 декабря гулял по парку Интернационалистов в образе женщины, а при приближении школьников распахивал длинную куртку и демонстрировал гениталии.

Очевидцы вызвали наряд полиции. Правоохранители, прибывшие на место, в течение десяти минут нашли похожую по ориентировке «женщину», которая при проверке оказалась мужчиной.

Защита просила о домашнем аресте для обвиняемого, ссылаясь на имеющиеся у того заболевания, но Подлесный отправился в СИЗО.

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