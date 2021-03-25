Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:35

Следователи начали проверку после смерти москвича, который поранился в автобусе и истек кровью

Мужчина оступился на ступеньке в автобусе и поранил ногу, отказался от помощи пассажиров, а через некоторое время умер

Фото: Стоп-кадр с видео телеграм-канала Readovka

В Москве мужчина умер в автобусе из-за потери крови, следователи начали проверку инцидента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл еще 14 декабря. Как отмечается, мужчина оступился на ступеньке в автобусе и поранил ногу. От помощи других пассажиров он отказался. В результате спустя некоторое время мужчина скончался от потери крови.

По предварительным данным, погибший страдал хроническим заболеванием вен. 

«После предварительного осмотра автобуса сотрудниками правоохранительных органов предметов, которые могли бы послужить травмированию, не обнаружено», – заявили в компании-перевозчике. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Иосиф Райхельгауз: Да, подписал письмо в защиту «Мемориала»*. И мне не страшно.

Политика 3 минуты назад

Путин заявил, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах требует доработки

Общество 19 минут назад

«А сделать хорошим не пробовали?» соцсети врезали Матвиенко за предложение приучать детей к тому, что все российское – хорошее

Общество 38 минут назад

«Та самая забота о демографии»: Политолог предложил наказывать чиновников за эмиграцию россиян

Общество 1 час назад

Небоскребы, гигантские грибы, слон и водопад – так мэр Нижневартовска видит город в 2070 году

Общество 1 час назад

Песков заявил, что Сокурову не за что извиняться, а Путин готов предоставить ему защиту

Общество 2 часа назад

Путин Путиным, а в СИЗО по расписанию. К ректору «Шанинки» не пускают врачей

Общество 2 часа назад

МВД накрыло нарколабораторию. На 700 кг наркотиков пришлось семь уголовных дел

Политика 2 часа назад

«Поздравляйте меня!». Поклонская получила степень магистра

Общество 2 часа назад

В России за сутки выявили менее 28 тысяч заболевших COVID-19

Общество 3 часа назад

ФСБ нашла террориста в МИРЭА

Общество 3 часа назад

Госдуму просят запретить онлайн-магазинам писать: «Остался один товар»

Общество 4 часа назад

Станет соседом Путина?: Абрамович купил территорию заброшенного стадиона в Геленджике

Общество 5 часов назад

Евгений Черешнев: «Фейсбук знает, где и с кем вы изменяете жене»

Политика 5 часов назад

В отношении ростовского суда, «признавшего» присутствие российских войск на Донбассе, начали проверку

Общество 5 часов назад

«Не нужно устраивать шоу»: письмо Сокурова с извинениями за встречу с Путиным не предназначалось для огласки

Общество 5 часов назад

«Вконтакте» предлагают наделить частью функций «Госуслуг» для оплаты штрафов и борьбы с анонимностью

Общество 5 часов назад

Новосибирск запрягает. Столичная «Тройка» добралась и туда

Общество 6 часов назад

Какие выплаты получат россияне перед Новым годом, подорожание тарифов на сотовую связь: главное к утру пятницы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика