Следователи начали проверку после смерти москвича, который поранился в автобусе и истек кровью

В Москве мужчина умер в автобусе из-за потери крови, следователи начали проверку инцидента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл еще 14 декабря. Как отмечается, мужчина оступился на ступеньке в автобусе и поранил ногу. От помощи других пассажиров он отказался. В результате спустя некоторое время мужчина скончался от потери крови.

По предварительным данным, погибший страдал хроническим заболеванием вен.

«После предварительного осмотра автобуса сотрудниками правоохранительных органов предметов, которые могли бы послужить травмированию, не обнаружено», – заявили в компании-перевозчике.