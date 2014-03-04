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Друг Джуны, экс-депутат Думы Вячеслав Лысаков прокомментировал убийство гадалки в Дагестане

Он не видит смысла в запрете деятельности магов

Фото: Pixabay

– Это вопрос здравого смысла и доверия. Если ты человеку веришь и оплачиваешь его услугу, то это ваши личные гражданско-правовые отношения и государства это не касается, – заявляет Лысаков, который, по его словам, умеет читать заговоры от ожога и кровотечения.  

По словам Лысакова, мужчина, убивший в Махачкале гадалку, мог иметь психические нарушения, к тому же в регионе высокий уровень безработицы и неустроенности. По словам, друга покойной Джуны, деятельность «чародеев» надо не запрещать, а регламентировать, если они работают в публичном поле – дают рекламу, имеют свой салон. Правда, как это делать на практике, «непонятно».

Напомним, в Махачкале 37-летний мужчина убил гадалку, которая проводила обряд снятия порчи, но не помогла ему таким образом решить его сексуальные проблемы. В 2013 году произошёл похожий случай, о котором писал «Собеседник». В подмосковном Орехово-Зуево 61-летнюю экстрасенса в состоянии аффекта задушил муж её клиентки: оккультистка вымогала у женщины деньги и настраивала её против мужа. Душителю дали всего два года условно!

В России деятельность и реклама магов, гадалок и прочих чародеев официально не запрещена, у них есть ОКВЭД — код экономической деятельности, при желании они могут платить налоги. 

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