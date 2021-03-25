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Школьницы жестоко избили пенсионера до смерти из-за 10 тысяч рублей и угрожали полицейским

Во время задержания преступницы угрожали полицейским тем, что пустят газ в квартире и взорвут её

Фото: Global Look Press

Две школьницы в посёлке Сортировка Хабаровского края до смерти избили 60-летнего соседа, ограбили его и угрожали убить других соседей и полицейских, которые приехали их задерживать. Об этом сообщает РЕН-ТВ

По данным телеканала, подруги 14 и 13 лет около 12 часов ночи выбили дверь в квартиру и вломились к пенсионеру. Они отняли у него все деньги (около 10 тысяч рублей), после чего разнесли квартиру и избили пожилого мужчину до смерти, положив на него дверь, а затем прыгая над на ней. 

Когда на шум в квартиру пришла соседка школьницы напали и на неё, но женщине удалось сбежать и вызвать полицию. 

Как отмечает телеканал, избиение пенсионера продолжалось около трёх часов. Когда на место приехали полицейские, мужчина был ещё жив, но скончался сразу, как его привезли в больницу. На теле убитого были множественные гематомы, повреждены внутренние органы.

Во время задержания преступницы угрожали полицейским тем, что пустят газ в квартире и взорвут её.

В СК по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело по статье о причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

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