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СК изучит инцидент с летевшим в Сочи самолётом, изменившим курс из-за неопознанного судна

На его борту находилось более 160 человек

Фото: Дмитрий Мальтера

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента с пассажирским самолётом, который летел из Екатеринбурга в Сочи и сменил курс из-за неопознанного воздушного судна, передаёт ТАСС

«Самолёт одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек», – сообщили в ведомстве.

В связи с этим, Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК доложить об обстоятельствах этого инцидента. 

Как рассказал источник агентства в авиационных службах, происшествие случилось над Чёрным морем. На посадку в Сочи в этот момент заходили сразу два пассажирских рейса. Оба они сели благополучно. Теперь предстоит выяснить, какое именно воздушное судно нарушило регламент.

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