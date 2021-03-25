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На Кубани у активиста в администрации поселка не хотели принимать предложения по бюджету, но решили придушить

В инциденте оказался замешан депутат-единоросс из посёлка Южно-Кубанский

Фото: стоп кадр YouTube-канал «Илья Южный»

В краснодарском посёлке Южный местный житель и активист Илья Чупин попытался передать в местную администрацию предложению по формированию бюджета, но столкнулся с агрессивной реакцией депутата-единоросса Александра Мамонова, передаёт Sota.

Чупин опубликовал в соцсетях видео, на котором депутат в ожидании полиции пытается передать документ с предложением в финансовый отдел администрации. Но кабинет сначала оказался закрыт с обратной стороны, а после оттуда выглянул Мамонов.

Активист предлагал предусмотреть в бюджете средства для решения ситуации с ДТП на участком дороги, на которой ранее сбили ребёнка, а после сам Мамонов вылетел том же месте на своём авто в кювет.

Тогда на место аварии блогер вызвал полицию, поскольку не обнаружил на месте хозяина машины. Также Чупин снял ситуацию на видео. Всё это в итоге вызвало у Мамонова к Чупину личную неприязнь. Потому он не очень хотел принимать документ у местного жителя.

Когда Мамонов попытался снова закрыться в кабинете, Чупин подставил ногу, В результате Мамонов после словесной перепалки напал на Чупина, что видно из видеозаписи. Политик схватил активиста за шею. В тот же момент в администрацию прибыли полицейские, которые настояли на том, чтобы от гражданина приняли документы.

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