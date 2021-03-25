Смерть во время экзамена: ученик умер, не закончив работу

1 декабря во время написания итогового сочинения умер старшеклассник. Трагедия произошла в школе в Люберцах, сообщил источник в сфере городского образования РИА Новости.

"Ученик на итоговом сочинении в аудитории потерял сознание. По предварительному диагнозу медиков, у него оторвался тромб", — уточнил источник.

Мальчик лежал в больнице, но мама забрала его под расписку на время экзамена. Старшеклассник писал работу в специальной аудитории для детей с ограниченными возможностями здоровья. Задумался, смотрел в окно. Неожиданно потерял сознание и упал со стула.

Учитель сразу же стала звать на помощь и вызвала скорую помощь, но спасти мальчика не удалось.

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту смерти ребенка.