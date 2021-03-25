В Приморском крае медведь в городе порвал женщину

30 ноября в городе Артем Приморского края (36 км от Владивостока) медведь напал на женщину, которая шла на работу. Местных жителей просят оставаться дома. Эту информацию разместили на сайте администрации Артемовского округа.

Пострадавшая с рваными ранами была доставлена в больницу. Медицинская помощь была оказана вовремя. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Агрессивное животное было замечено на окраине города в районе улиц Сиреневая, Солнечная и Механизаторов. Работники центра реабилитации диких животных «Тигр» и полицейские занялись отловом медведя. Косолапый не сдавался и ранил егеря.

В настоящее время опасный зверь обезврежен и других медведей в черте города нет. Об этом сообщил глава Артемовского городского округа в своем аккаунте в Instagram.