Простреленные шины, протараненные авто, ранение при задержании - так закончилась погоня за BMW в Москве

На Варшавском шоссе в Москве сотрудникам ДПС, которые преследовали автомобиль BMW X5, пришлось стрелять по колесам, а затем в самого нарушителя, чтобы его задержать.

Как сообщает телеграм-канал Baza, в районе Бирюлево сотрудники ДПС пытались остановить BMW, однако водитель решил скрыться. По дороге он протаранил около шести машин, одна из них загорелась, другая вылетела с дороги. В конце концов водителя BMW удалось остановить. При задержании он получил огнестрельное ранение в шею. Ему вызвали скорую помощь.

Как отмечается, при осмотре машины полицейские обнаружили несколько килограммов наркотиков.

Видео: Телеграм-канал Mash