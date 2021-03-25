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Когда твоя жизнь в надежных лапах: кот спас своего хозяина от ядовитой змеи

Метровая тигровая змея притаилась в доме австралийца

Фото: фото: abc.net.au/Ricky Owens

В Австралии домашний кот почуял смертельно ядовитую змею в пакетах с покупками и предупредил хозяина. Опасную рептилию удалось вытащить и вынести на улицу, – пишет издание ABC.

Тигровая змея незаметно заползла в пакеты с покупками господина Рики Оуэнса, когда тот вышел на улицу и не закрыл за собой дверь. Вернувшись, хозяин обратил внимание на странное поведение своего кота Гордона, который шипел и подпрыгивал возле шезлонга. Заглянув под кресло Рики нечего не обнаружил и спокойно отправился в паб.

Когда мужчина вернулся, поведение кота опять привлекло его внимание – тот шипел и нападал на пакеты, которые стояли рядом с холодильником. Взяв в руки пакеты, хозяин обнаружил там змею.

«И я, и кот, и змея подлетели в воздух от неожиданности. Я выбросил кота на улицу», — сказал Оуэнс. Рептилия юркнула под холодильник.

Фото: фото: abc.net.au/Ricky Owens

Из-под холодильника торчала часть змеи, сантиметров 15 и Рики не знал где хвост, а где голова. В конце концов мужчина вытащил рептилию и выбросил ее за забор.

Австралиец усвоил урок и на будущее советует: «Если ваше животное делает в доме что-то, чего не делает регулярно, обратите на это внимание. Все может случиться».

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