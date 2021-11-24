В Краснодаре обнаружили свалку из неиспользованных вакцин от гриппа

Жители Краснодара обнаружили на одной из улиц свалку из неиспользованных шприцов с вакциной «Совигрипп». Сначала фотографии появились в городских сообществах, а теперь на месте работают сотрудники полиции.

Как пишет издание «Кубанские новости» со ссылкой на официального представителя УМВД по Краснодару Артема Коноваленко, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ситуации и какому учреждении принадлежали вакцины.

Рядом с местом стихийной утилизации медпрепаратов находится детский сад. Всего на месте насчитывается более 500 шприцов. Краевой минздрав готов помочь полиции в расследовании инцидента.