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Вчера, в 23:49

В Краснодаре обнаружили свалку из неиспользованных вакцин от гриппа

Полиция устанавливает происхождение стихийной свалки медпрепаратов около детского сада

Фото: Вк-сообщество «Типичный Сочи»

Жители Краснодара обнаружили на одной из улиц свалку из неиспользованных шприцов с вакциной «Совигрипп». Сначала фотографии появились в городских сообществах, а теперь на месте работают сотрудники полиции.

Как пишет издание «Кубанские новости» со ссылкой на официального представителя УМВД по Краснодару Артема Коноваленко, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ситуации и какому учреждении принадлежали вакцины.

Рядом с местом стихийной утилизации медпрепаратов находится детский сад. Всего на месте насчитывается более 500 шприцов. Краевой минздрав готов помочь полиции в расследовании инцидента.

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