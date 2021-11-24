У второй ракетки мира Даниила Медведева украли часы за 200 тысяч евро

В Турине, во время финала на Итоговом чемпионате АТР, у российского теннисиста Даниила Медведева исчезли часы стоимостью 200 тысяч евро, сообщает издание La Stampa.

Теннисист обнаружил пропажу уже в гостинице. Вместе со своим агентом он вернулся в PalaAlpitour, где проходил финал и стал искать часы. Сотрудники организации помогали в поисках из всех сил, но часов нигде не было. Медведев вызывал полицию.

Были отсмотрены видеозаписи зоны раздевалки и часы нашлись на следующее утро. По факту кражи ведется расследование.

В финале Итогового турнира АТР Даниил Медведев встречался с немецким теннисистом Александром Зверевым, третьей ракеткой мира. Зверев победил со счетом 6:4.