Самоубийство в полете. На борту самолета из Египта в Самару нашли труп российского туриста

На борту самолета авиакомпании S7, следовавшего из Египта в Самару, 48-летний российский турист покончил с собой в кабинке туалета. Об этом сообщил Telegram-канал Shot 23 ноября.

Когда борт начал набирать высоту, мужчина встал с кресла и направился в туалет. Стюардессы заметили отсутствие пассажира минут через 15 и попытались открыть дверь в санузел. Щеколда была заблокирована. При помощи пассажиров удалось снять дверь с петель, но было уже поздно.

Мужчину пытались реанимировать врачи, летевшие тем же рейсом, но безуспешно. Самолет приземлился в аэропорту в Каире. Приехавшие медики констатировали смерть пассажира. Тело погрузили в багажное отделение и лайнер продолжил рейс.

Самолет прибыл в Самару лишь 25 ноября в 05:09 по местному времени с опозданием на 5 часов.

По словам родственников погибшего, у него начались проблемы с психикой после аварии, в которую он попал в Таиланде несколько лет назад.