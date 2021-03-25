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Водителем без маски, вытолкнувшим из автобуса пассажирку за отсутствие маски, заинтересовалась прокуратура

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям водителя

Фото: Telegram-канал Baza

Прокуратура города Воронежа начала проверку по публикациям в СМИ о нападении водителя автобуса на пассажирку. Об этом сообщили в прокуратуре области. Ранее в социальных сетях и телеграм-каналах появилось видео, на котором водитель без маски матерится и кричит на женщину из-за того, что она без маски и, применяя физическую силу, выталкивает ее из салона. В ходе конфликта водитель заявил, что женщина станет «звездой ютьюба», в итоге вышло наоборот. 

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям водителя, а также проверена деятельность его работодателя в части исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок», - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Сегодня в Татарстане начали пускать в транспорт только по QR-кодам. За утро общественным транспортом не сумели воспользоваться не менее 1030 человек. В отдельных местах доходило и до насилия, кондукторам ломали носы, брызгали в лицо из газового баллончика. Дмитрий Песков сказал, что надеется, что со временем QR-коды в общественном транспорте Татарстана приживутся.

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