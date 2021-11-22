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Вчера, в 21:25

«Игрушки отдайте в кризисный центр»: в Самаре женщина оставила хозяевам съёмной квартиры труп своей дочери

Мать мёртвой девочки объявлена в розыск

Фото: СУ СКР по Самарской области

В Самаре следователи СКР начали доследственную проверку по факту обнаружения трупа девочки 2017 года рождения. Как передает пресс-служба областного управления, тело обнаружили собственники квартиры, которую снимала 41-летняя мать девочки.

Хозяева недвижимости явились, когда съемщица жилья перестала выходить на связь. Сейчас правоохранители пытаются установить ее местонахождение.

По данным портала 63.ru, в квартире была найдена записка от матери погибшей девочки.

«Ребенка обнаружила супруга собственника квартиры в субботу, 20 ноября. Когда женщина открыла дверь, то увидела на кровати 4-летнюю девочку. Она была одета в пижаму, умыта, причесана, но не дышала. На холодильнике была записка: “Вещи и игрушки отдайте в кризисный центр”»

, – рассказал собеседник издания.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что труп обнаружил брат владельца жилья. Также без ссылки на источник утверждается, что мать погибшей девочки ранее была судима по статье о мошенничестве, а в записке она поясняла, что «нет больше сил выкручиваться».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.

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