Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:25

Суд приговорил экс-министра образования Архангельской области к пяти годам колонии за растление малолетних

Сексуальные беседы с девочками 12-16 лет и порнографическое видео привели чиновника на скамью подсудимых

Фото: dvinanews.ru

Юрий Гнедышев.

18 ноября Октябрьский районный суд г. Архангельска приговорил бывшего заместителя министра – начальника управления развития системы образования Архангельской области Юрия Гнедышева к пяти годам и одному месяцу колонии строго режима, информирует пресс-служба Архангельской областной прокуратуры.

Бывшего министра признали виновным в развратных действиях в отношении малолетней и двух несовершеннолетних девочек, и распространении порнографии в сети «Интернет».

«Установлено, что Гнедышев в 2019 году через созданные под вымышленными именами персональными страницами в одной из социальных сетей познакомился и вел беседы сексуальной направленности с тремя девочками в возрасте от 12 до 16 лет, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порнографическим материалом.», – сообщает региональная прокуратура.

Свою вину Гнедышев признал частично. Потерпевшие подали гражданские иски к экс-министру, которые суд удовлетворил в размере 195 тысяч рублей.

Адвокат бывшего министра, Роман Скачков, будет обжаловать приговор, поскольку считает его очень жестким.

Юрий Гнедышев – педагог с 20-ти летним стажем. В 2017 году получил должность заместителя министра образования Архангельской области. С августа 2020 года исполнял обязанности главы министерства.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Политика 4 минуты назад

Путин потерял единственного преемника: Депутат Госдумы сделал громкое заявление

Общество 23 минуты назад

Умер актер Игорь Савочкин, сыгравший в «Ночном дозоре» и «Тихой заставе»

Расследование 44 минуты назад

Фильм-расследование «Собеседника». Тайные закрома Дмитрия Патрушева

Общество 1 час назад

Первый пункт анонимной вакцинации для купивших поддельный сертификат от COVID-19 открыли в Украине

Политика 1 час назад

«Он сразу сказал "Было, было"»: Зюганов прокомментировал признание Рашкина

Общество 2 часа назад

«Михаил выйдет совсем скоро»: Пашаев рассказал, когда Ефремов окажется на свободе

Общество 2 часа назад

Экс-главу фан-клуба «Спартака», который избил журналиста, отпустили из СИЗО под залог

Общество 3 часа назад

Названо количество антител, которое может быть признано достаточным для получения QR-кода

Общество 4 часа назад

Новый максимум смертей от COVID-19 зафиксирован в России, несмотря на снижение заболеваемости

Общество 5 часов назад

«Это политическая расправа!» Что говорят россияне о деле Рашкина после его признания в убийстве лося

Политика 6 часов назад

Медведь без воеводства

Общество 6 часов назад

Главное к утру: Рашкин признался в убийстве лося, на Алека Болдуина подала в суд помощник режиссера

Общество 8 часов назад

Погода постепенно перестраивается на московскую зиму: метеопрогноз для столичного региона

Общество 16 часов назад

Роспотребнадзор предлагает выдавать QR-коды по достаточному уровню антител к коронавирусу

Политика 17 часов назад

Личная жизнь, секреты стройности, Кабо-Верде. Поклонская честно ответила на вопросы о себе

Политика 18 часов назад

«Это не закончится никогда»: Россияне набросились на Пескова из-за продления «ковидных» ограничений

Общество 19 часов назад

Главное к вечеру: Рашкина намерены лишить неприкосновенности, Поклонская против QR-кодов, признание иноагентами через суд

Общество 20 часов назад

Мосгорсуд признал законным обязательное экспресс-тестирование школьников на COVID-19

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика