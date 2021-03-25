Суд приговорил экс-министра образования Архангельской области к пяти годам колонии за растление малолетних

18 ноября Октябрьский районный суд г. Архангельска приговорил бывшего заместителя министра – начальника управления развития системы образования Архангельской области Юрия Гнедышева к пяти годам и одному месяцу колонии строго режима, информирует пресс-служба Архангельской областной прокуратуры.

Бывшего министра признали виновным в развратных действиях в отношении малолетней и двух несовершеннолетних девочек, и распространении порнографии в сети «Интернет».

«Установлено, что Гнедышев в 2019 году через созданные под вымышленными именами персональными страницами в одной из социальных сетей познакомился и вел беседы сексуальной направленности с тремя девочками в возрасте от 12 до 16 лет, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порнографическим материалом.», – сообщает региональная прокуратура.

Свою вину Гнедышев признал частично. Потерпевшие подали гражданские иски к экс-министру, которые суд удовлетворил в размере 195 тысяч рублей.

Адвокат бывшего министра, Роман Скачков, будет обжаловать приговор, поскольку считает его очень жестким.

Юрий Гнедышев – педагог с 20-ти летним стажем. В 2017 году получил должность заместителя министра образования Архангельской области. С августа 2020 года исполнял обязанности главы министерства.