Стрельба в дагестанской мечети: имам мёртв, нападавшего зарезали

В селе Амитеркмхи в Дагестане один из местных жителей принёс в мечеть автоматическое оружие и открыл стрельбу. В результате инцидента двое погибли, включая имама, ещё двое были ранены. По предварительным данным, речь идёт о бытовом конфликте, в котором имам фигурировал в качестве вовлечённой стороны.

«На фоне земельного спора житель села начал стрельбу в мечети из автоматического оружия. Убит один из оппонентов — имам местной мечети. Сам нападавший скончался от ножевого ранения, нанесённого местным жителем, который попытался его остановить», — прокомментировали случившееся в Единой диспетчерской службе.

Правоохранительные органы нашли на месте преступления несколько незарегистрированных единиц огнестрельного оружия, включая автомат Калашникова, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Пострадавшие в результате стрельбы местные жители были госпитализированы.