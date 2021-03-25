Стрельба в дагестанской мечети: имам мёртв, нападавшего зарезали
По предварительным данным, стрельба произошла из-за земельного спора, а не из-за религии
В селе Амитеркмхи в Дагестане один из местных жителей принёс в мечеть автоматическое оружие и открыл стрельбу. В результате инцидента двое погибли, включая имама, ещё двое были ранены. По предварительным данным, речь идёт о бытовом конфликте, в котором имам фигурировал в качестве вовлечённой стороны.
«На фоне земельного спора житель села начал стрельбу в мечети из автоматического оружия. Убит один из оппонентов — имам местной мечети. Сам нападавший скончался от ножевого ранения, нанесённого местным жителем, который попытался его остановить», — прокомментировали случившееся в Единой диспетчерской службе.
Правоохранительные органы нашли на месте преступления несколько незарегистрированных единиц огнестрельного оружия, включая автомат Калашникова, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Пострадавшие в результате стрельбы местные жители были госпитализированы.