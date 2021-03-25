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Сбившим пенсионерку в центре Москвы самокатчиком оказался 13-летний подросток

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности

Фото: Telegram-канал 112

На Манежной площади в столице молодой человек на электросамокате сбил 77-летнюю женщину и скрылся с места происшествия, пенсионерка с переломом плеча и черепно-мозговой травмой была доставлена в больницу, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы, полиция установила личность самокатчика, им оказался 13-летний житель столицы. Сейчас он вместе с родителями находится в отделе полиции.

Происшествие случилось днем 5 ноября. Подросток на электросамокате на большой скорости сбил пенсионерку, после чего уехал. Сотрудники Росгвардии, которые стали очевидцами столкновения, незамедлительно вызвали скорую и оказали помощь пострадавшей, позже она была доставлено в больницу. 

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Видео: Youtube-канал Всё обо всем 

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