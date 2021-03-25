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Сотрудник Эрмитажа сломал нос посетителю в первый день работы музея по QR-кодам

В Эрмитаже объяснили этот поступок нервозностью, связанной с пандемией и её влиянием на жизнь

Фото: Instagram @mironovanastasiia

В первый день работы Эрмитажа по QR-кодам сотрудник музея избил знакомого блогера и фитнес-тренер Насти Мироновой, об этом девушка рассказала в своём Instagram

Как пишет Миронова, они стояли у выхода и собирались уходить, в это время сотрудник подошёл к ним и стал по-хамски общаться, а затем ударил молодого человека в нос и стал прогонять их.

По словам девушки, они сделали рентген, подтверждающий, что нос сломан, и написали заявление в полицию.

В Эрмитаже подтвердили, что между сотрудником и посетителем произошёл конфликт. 

Как сообщили в пресс-службе, 30 октября между посетителем, пытавшимся войти в музей через выход, и сотрудником музея завязалась потасовка, в результате которой сотрудник ударил человека по лицу.

«В настоящее время проходит служебное расследование инцидента. Сотрудник, совершивший проступок, полностью признаёт свою вину и раскаивается за свои излишне эмоциональные действия. Он объясняет это общим состоянием нервозности, связанным с пандемией и её влиянием на жизнь, в том числе – с новым режимом работы музея. Сотрудник не занимается приёмом посетителей и не является сотрудником Службы музейной безопасности», – говорится в сообщении. 

Представители музея также добавили, что приносят извинения пострадавшему и его спутникам, а также посетителям, ставшим свидетелями этого происшествия.

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