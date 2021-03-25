«Разрушение» кремлевской стены из-за урагана в Москве попало на видео
Ветер снес строительные леса и сломал один зубец с крепости
В Москве на Красной площади из-за ураганного ветра снесло строительные леса, установленные для реставрации кремлевской стены. Как сообщают очевидцы, ветер также сломал один зубец с крепости.
В Москве сегодня ураганный ветер, даже кремлевская стена пострадала, а сейчас ещё и дождь с градом. В перерывах между всем этим солнце. Московская эклектика💦⚡️🌞 pic.twitter.com/Wcu3wwPq5q— Лина Ланг (@x67oDt4Y84459HE) October 22, 2021