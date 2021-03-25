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«Разрушение» кремлевской стены из-за урагана в Москве попало на видео

Ветер снес строительные леса и сломал один зубец с крепости

Фото: Twitter Лина Ланг

В Москве на Красной площади из-за ураганного ветра снесло строительные леса, установленные для реставрации кремлевской стены. Как сообщают очевидцы, ветер также сломал один зубец с крепости.

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