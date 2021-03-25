На заводе по производству пороха под Рязанью прогремел взрыв, есть погибшие

В результате пожара в пороховом цеху под Рязанью погибли до пяти человек, еще 10 не могут найти, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Погибли до пяти человек, ведутся поиски еще десяти», – рассказал собеседник агентства.

Как отмечается, на месте пожара слышны взрывы.

В МЧС РФ сообщили, что в результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов ПГУП «Эластик», сейчас площадь пожара устанавливается.

Как добавили в МЧС, угрозы населению нет, к месту выдвигаются все необходимые службы.