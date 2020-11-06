Вытащим! Все будет нормально: Геннадий Зюганов отреагировал на арест помощника депутата

Судя по записи с видео своего задержания, которое Жуковский опубликовал в телеграмм канале, двое сержантов Второго спецполка в черных беретах и голубых тельняшках без объявления причины заталкивают Жуковского в полицейскую машину. По нашим данным задержанный находится в ОВД Тропарево Никулино. Вероятнее всего, задержание связано со встречами депутатов 20 и 25 сентября на Пушкинской площади.

Накануне своего ареста, в 12:26 помощник депутата Рашкина оставил в своем телеграмм канале такую запись:

«Продолжаются полицейские облавы и беспредел с целью запугать общество и заставить признать легитимность грязных и сфальсифицированных выборов! Сегодня утром пришли за ещё одним кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ по Москве Михаилом Таранцовым, победившим жулика-едроса на классических участках с бюллетенем, но у которого украли победу через ДЭГ. Шьют протокол за участие во встречах с депутатами КПРФ за честные выборы и против фальсификации волеизъявления народа»

Сразу же после задержания Влада Жуковского Sobesednik.ru связался с Геннадием Зюгановым. Лидера КПРФ удивляет «молчание прессы», на ближайшем заседании Госдумы он готов поставить ультимативный вопрос об освобождении всех задержанных коммунистов.