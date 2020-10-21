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В Подмосковье начали проверку в приюте, где парализовало около 150 собак

По предположению руководителя приюта, собаки были отравлены некачественным кормом

Фото: Скриншот с видео

Представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева заявила, что прокуратура начала проверку в связи с информацией о массовом отравлении собак в приюте для животных в городе Чехов, где были отравлены около 160 собак, передает ТАСС

Как рассказали в прокуратуре, в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и соблюдение требований федерального законодательства об ответственном обращении с животными. 

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. 

По словам создателя и директора приюта Валентины Силич, точная причина отравления пока не установлена, так как анализы крови, корма и экспертиза после вскрытия будут готовы не раньше 5 октября.

«На сегодняшний день погибли 16 животных, около 60 еще тяжелые, приблизительно, собак 70 мы уже рассадили по вольерам, те которые пережили первую волну и легче всего перенесли», – заявила она. 

Силич отметила, что сотрудники приюта сразу же вызвали государственные городские ветслужбы, к ним приехал главврач и группа врачей благодаря чему большую часть животных удалось спасти. По предположению врачей, это могло быть отравление фосфатом. 

«Я считаю, что это не отравление ядами, это халатность производителя, кто неправильно учел дозировку или ошибся. Потому что пострадали три приюта - в Челябинске 30 сентября, где используют этот же корм, называется "Наш дом", пострадал приют "Лесной" здесь в Подмосковье», – добавила создатель приюта. 

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