Под Саратовом мать убила трехмесячного сына двумя ударами кулаком

В городе Вольске Саратовской области задержана 21-летняя местная жительница, подозреваемая в убийстве своего младенца. Девушка нанесла трехмесячному сыну два удара кулаком в область головы. От полученных травм ребенок скончался на месте, передает пресс-служба УСКР по региону.

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 сентября.

Подозреваемая признала свою вину и раскаивается в содеянном. Сейчас в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Следователи также дадут правовую оценку действиям сотрудников профилактики, которые были уполномочены контролировать условия жизни в семье, где воспитывался ребенок.