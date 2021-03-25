Два коктейля Молотова бросили в здание правительства Мурманской области

Накануне неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью во вход в здание правительства Мурманской области. В здании три входа, как утверждает «Интерфакс», коктейли Молотова полетели в тот из них, которым пользуется губернатор.

Источник агентства в региональном министерстве инфополитики подтвердил факт происшествия, а близкий к главе субъекта Андрея Чибиса Telegram-канал «Мурманск инсайд» опубликовал видеозапись с одной из камер наблюдения, расположенной над входом.