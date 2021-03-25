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Два коктейля Молотова бросили в здание правительства Мурманской области

Вход, в который неизвестный метнул зажигательную смесь, ведет в кабинет губернатора региона Андрея Чибиса

Фото: Скриншот

Накануне неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью во вход в здание правительства Мурманской области. В здании три входа, как утверждает «Интерфакс», коктейли Молотова полетели в тот из них, которым пользуется губернатор.

Источник агентства в региональном министерстве инфополитики подтвердил факт происшествия, а близкий к главе субъекта Андрея Чибиса Telegram-канал «Мурманск инсайд» опубликовал видеозапись с одной из камер наблюдения, расположенной над входом.

Существенного ущерба поджег не причинил. По неподтверждённой информации, мог пострадать один охранник.

Личность нападавшего пока не установлена, однако местная Росгвардия сообщила РИА Новости, что занимается поисками нарушителя порядка: «Экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы, (...) выставлены наряды вневедомственной охраны. Росгвардейцы ориентированы на поиск и задержание возможного поджигателя» — говорится в заявлении ведомства.

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