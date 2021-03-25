Полиция проверит мать ребенка, которому тигр откусил палец в сафари-парке в Крыму

В крымском сафари-парке «Тайган» мать поднесла ребенка вплотную к клетке с тиграми, и один из хищников напал на него.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают данные о родителях мальчика. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По информации телеканала, инцидент случился 26 сентября, когда мама годовалого ребенка решила поставить его к защитному ограждению, чтобы он смог увидеть тигра с близкого расстояния. В результате хищник накинулся на малыша и откусил ему большой палец левой руки.

Мальчика доставили в больницу, где ему диагностировали травматическую ампутацию пальца.

Как рассказала мать ребенка телеграм-каналу Shot, ребенку сделали операцию, сейчас он находится в сознании, кушает, играет и пытается привыкнуть брать всё одной рукой.

«Следователи сказали, что лучше не подавать заявление, так как вины парка нет. Я считаю, что ограждение возле опасных животных недостаточное. Плюс отсутствует медсестра, первую помощь оказать не могут, несмотря на то что это место повышенной опасности», – заявила она.