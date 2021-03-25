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Отголоски Второй мировой ворвались на выборы в Германии. Голосованию мешает бомба

На западе страны нашли неразорвавшийся снаряд. Саперы просят жителей повременить с волеизъявлением до его обезвреживания

Фото: Global Look Press

Армен Лашет, Анналена Бербок и Олаф Шольц

В немецком городе Вупперталь был обнаружен неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны. Саперы начали процесс обезвреживания, однако в случае взрыва под ударом могут оказаться люди и строения в радиусе 500 метров, передает ТАСС. Жильцы домов, всего порядка полутора тысяч человек в радиусе 250 метров, уже эвакуированы.

Инцидент в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия наложился на сегодняшнее голосование, проводящееся в связи с выборами в Бундестаг — федеральный парламент Германии, которому также предстоит в итоге сформировать состав правительства, включая канцлера. 

Как сообщает агентство, в зоне поражения снаряда находятся пять избирательных участков. Несмотря на то, что они продолжают работу, местным жителям рекомендовано временно отложить своё волеизъявление, однако любой желающий все равно может прийти и отдать свой голос в любое время до 18:00 по местному времени.

Напомним, что за власть в новом составе Бундестага поборются действующий правящий блок ХДС/ХСС, партия «Зеленых», а также социал-демократы из СДПГ во главе с лидером гонки канцлеров Олафом Шольцем, который, согласно опросам и результатам дебатов, опережал по популярности своих ближайших конкурентов Армина Лашета (преемник Ангелы Меркель) и Анналену Бербок.

Как отмечает пресс-служба ЦИК РФ, предварительные итоги голосования на выборах в ФРГ будут объявлены уже в районе 15:30, а финальные цифры появятся только завтра.

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