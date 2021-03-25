Видео: Сочи топит из-за ливней, перекрыты дороги, затоплены магазины

В МЧС Краснодарского края сообщили, что в течение суток 25 и 26 сентября местами на территории края ожидаются местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/м, на реках подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, а так же имеется опасность формирования смерчей.