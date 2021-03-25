Мужчина в платье и с топором напал на покупателей в «Магните»

В магазине «Магнит» на Каргопольской улице на севере Москвы неадекватный покупатель ранил двоих людей топором из-за тележки.

Как сообщили правоохранители, подозреваемый был задержан, а пострадавшие госпитализированы. По данным РЕН-ТВ, нападавшим является 48-летний Дмитрий С., который, по словам очевидцев, называет себя «Дианой».

На кадрах, которые публикует телеканал, видно, как мужчина, одетый в женское платье, конфликтует с женщиной из-за тележки, затем достает из сумки топор и начинает замахиваться им в сторону двоих покупателей – мужчины и женщины и затем несколько раз попадает по ним.