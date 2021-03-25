«Не удивлюсь, если он теперь в шоу Малахова или Собчак всплывет…»

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском национальном исследовательском университете, пришёл в сознание, сообщила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень.

Первокурснику оказывают «весь стандарт» мероприятий для пациентов в тяжёлом состоянии. Ранее стало известно, что ему удалили часть голени.

Трагедия произошла утром в понедельник. Студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл огонь в здании, жертвами стали шесть человек, 47 пострадали. При задержании он оказывал сопротивление, в результате чего получил тяжёлое ранение. Студента обезвредили сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Бекмансурову грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Мнения о том, хорошо ли, что пермский стрелок выжил или нет, разделились. У каждого своя правда.

«Жаль, что он сразу не перегрыз себе капельницу», - разочарован москвич.

«Этого урода не надо было спасать. Ну, дадут ему пожизненно. Он будет жить, а других-то нет в живых! Да и почему мы как налогоплательщики должны содержать вот таких уродов, кормить их?» - не понимает уралец.

«А разве это плохо? Я лично не против, чтобы мои налоги шли на то, чтобы этот стрелок страдал теперь всю оставшуюся жизнь - молодой инвалид в тюрьме до конца своих дней - это страшно. И пусть об этом помнят все, кто думает, что легко отделается и быстро сдохнет», - звучит и другая точка зрения.

«Да, теперь будет проживать «насыщенные дни» один за другим, а то жаловался на серость будней. А вообще, настолько идиоты, что даже довести дело до конца не в состоянии - застрелиться самому», - отметила пенсионерка.

«Любопытно, есть информация, что он якобы заявил, что не помнит ничего о случившемся, и сослался на амнезию», - в шоке россиянин.

«Не удивлюсь, если он теперь всплывёт в передаче у Малахова или на шоу Собчак...» - грустно отмечает пермяк.