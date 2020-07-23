Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 23:25

В Петербурге супруг пришел в магазин и угрожал убить жену-кассиршу

Абьюзера задержал прибывший по тревожной кнопке наряд вневедомственной охраны Росгвардии

Фото: АГН "Москва"

Ночью 21 сентября наряд вневедомственной охраны Росгвардии по Красносельскому району в Санкт-Петербург прибыл в магазин на Ленинском проспекте по сигналу тревожной кнопки.

На месте выяснилось, что в супермаркете агрессивный мужчина угрожал убийством кассирше, которая приходится ему супругой. Ранее у них произошел бытовой конфликт.

Агрессор был задержан силовиками и передан сотрудникам 82 отдела полиции для выяснения обстоятельств. Была ли обеспечена безопасность пострадавшей, не уточняется.

Нынешний состав Госдумы за два года с момента внесения законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия не провел ни одного слушания по документу.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 9 часов назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 1 день назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 2 дня назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 4 дня назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 5 дней назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Происшествия 6 дней назад

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве семьи и подрыве отдела полиции под Воронежем

Политика 1 час назад

Союзник Меркель, участвующий в выборах канцлера ФРГ, на дебатах выступил за запуск "Северного потока 2"

Политика 2 часа назад

Корреспондента Sobesednik.ru вызвали на допрос в качестве свидетеля

Политика 3 часа назад

Рашкин направил силовикам требование отпустить задержанных участников встречи с ним

Происшествия 3 часа назад

В московском колледже при падении с высоты погибла студентка

Политика 4 часа назад

Володин считает, что делегацию РФ в ПАСЕ ограничивают в правах в интересах фармгигантов

Общество 5 часов назад

Полет на луну – ₽1,7 млрд, содержание властей – ₽1,5 трлн: новости к вечеру 23 сентября

Общество 6 часов назад

Коммунист Бондаренко: как отбирали голоса у КПРФ и как их накажут за прорыв на выборах

Общество 7 часов назад

"Видно, что еще ребенок": Как учится в МГУ 9-летняя девочка-вундеркинд Алиса Теплякова

Общество 8 часов назад

Вассерман раскритиковал систему образования в России. Первый выпад нового депутата

Политика 8 часов назад

Украина приняла закон об олигархах, им запретили финансировать партии и митинги

Политика 8 часов назад

Прокуратура требует заблокировать уже 173 ресурса из-за связей с Навальным

Политика 8 часов назад

Кандидаты объединились для борьбы с онлайн-голосованием

Общество 9 часов назад

СК поддержал идею об уголовном наказании за побуждающую к насилию информацию в интернете

Общество 9 часов назад

"Явные манипуляции". Алексей Ракша рассказал "Собеседнику" об изнанке выборов-2021

Общество 9 часов назад

В Питере чиновники назвали ученую "врагом России" и добились отмены её лекций

Общество 9 часов назад

Международные наблюдатели признали выборы в Госдуму честными. "Собеседник" узнал, кто они на самом деле

Общество 10 часов назад

Отечественный аналог TikTok может появиться в России к концу года

Политика 10 часов назад

Кремль призвал активнее использовать онлайн-голосование на выборах

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика