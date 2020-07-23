В Петербурге супруг пришел в магазин и угрожал убить жену-кассиршу
Абьюзера задержал прибывший по тревожной кнопке наряд вневедомственной охраны Росгвардии
Ночью 21 сентября наряд вневедомственной охраны Росгвардии по Красносельскому району в Санкт-Петербург прибыл в магазин на Ленинском проспекте по сигналу тревожной кнопки.
На месте выяснилось, что в супермаркете агрессивный мужчина угрожал убийством кассирше, которая приходится ему супругой. Ранее у них произошел бытовой конфликт.
Агрессор был задержан силовиками и передан сотрудникам 82 отдела полиции для выяснения обстоятельств. Была ли обеспечена безопасность пострадавшей, не уточняется.
Нынешний состав Госдумы за два года с момента внесения законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия не провел ни одного слушания по документу.