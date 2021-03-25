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Машина "скорой" влетела в лобовое стекло легковушки, но все обошлось ссадинами и ушибами

ДТП произошло в Приднестровье

Фото: скриншот

В Приднестровье, в молдавском городе Тирасполе на видеорегистратор попало жесткое ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи.

Авто экстренной службы вылетело на полной скорости на перекресток, где столкнулось с легковым автомобилем. Транспортное средство медиков занесло в бок, оно подлетело и врезалось в лобовое стекло другой легковой машины.

Удивительно, но в результате двух жестких столкновений никто серьезно не пострадал, пишет Publika.md. У водителя и фельдшера диагностированы ссадины и ушибы.

«Водитель черной машины должен был пропускать, если бы видел скорую. Судя по перекрестку, они друг друга вообще не видели. Почему водитель скорой, летя на красный сигнал, не подумал об очевидном сценарии и не убедился в безопасности своего маневра - вопрос открытый. Да, скорую с сиреной и маячком нужно пропускать. С этим никто не спорит - этот пункт большинство водителей соблюдает неукоснительно. Но в данном случае речи не может идти о том, кто кого пропускает или нет, когда один летит вслепую на красный сигнал», – пишет в Твиттере врач-хирург под ником @Dyakiv. 

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