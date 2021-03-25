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"Надеюсь, хирурги резали ногу не без удовольствия и без наркоза"

В сети обсуждают новость, что пермскому стрелку ампутировали ногу

Фото: Global Look Press

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что студенту, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, ампутировали левую ногу. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, в сознание он не приходил. По данным газеты, операцию пришлось провести из-за образовавшихся тромбов. Медики эту информацию пока не подтвердили.

Стрельба в университете произошла утром 20 сентября, в результате трагедии погибли шесть человек. Подозреваемый оказывал сопротивление при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Стрелявшему студенту грозит лишение свободы от восьми лет до пожизненного.

В соцсетях новость вызвала живое обсуждение. Вот только жалеть стрелка никто не захотел.

«Надеюсь, хирурги выполняли свой долг не без удовольствия. Хорошо бы еще и без наркоза», - написал врач «Скорой помощи».

«Почему только ногу? Стрелял-то он руками!» - отметил пенсионер.

«Получается, что сотрудники ДПС не умеют нормально стрелять, а вот этот убийца умеет метко стрелять, загубив шесть жизней хороших людей», - представил общественности мысли вслух студент.

«Нет, получатся, что сотрудник ДПС стрелял на поражение, с целью сделать преступника не боеспособным. И при этом избежать преследования по закону за превышение», - отметил человек с погонами.

«Согласен. Полицейский все сделал правильно. Задача была выполнена. После нейтрализации преступных действий, стрелять и добивать нельзя, даже представителям силовых структур. Это как минимум целое служебное расследование и статья о превышении должностных полномочий», - уверяет силовик.

«Ноги просто так не режут. Даже таким последним гадам. Там, скорее всего, сепсис с осложнениями. Не факт, что жилец», - написал студент медицинской академии.
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