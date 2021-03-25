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В Домодедово мигрант разгромил почтовые ящики в подъезде и угрожал подростку ножом

Полиция задержала мигранта, угрожавшего убийством подростку, сделавшему ему замечание, когда тот ломал почтовые ящики

Фото: Скриншот

В подмосковном округе Домодедово полиция задержала 20-летнего мигранта из Средней Азии, который сперва зашел в один из подъездов на улице Рабочая и разломал там почтовые ящики, осмотрев письма жильцов, а затем угрожал убийством 16-летнему подростку, осмелившемуся сделать ему замечание.

«Проходивший мимо 16-летний местный житель увидел произошедшее и сделал ему замечание. В ответ правонарушитель достал нож и пригрозил несовершеннолетнему физической расправой, однако подростку удалось убежать и вызвать полицию», — рассказала глава пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Уйти далеко от места преступления злоумышленник не успел, его задержали возле того же дома. Мигранту предъявили обвинения сразу по двум статьям Уголовного кодекса: об угрозе убийством (статья 119 УК РФ) и о вандализме (статья 214 УК РФ). Суд отправил его в СИЗО.

Сам обвиняемый на камеру признался в содеянном.

Напомним, что накануне в другой части Подмосковья жители провели сход возле общежития для мигрантов после того как два проживавших там выходца из Таджикистана изнасиловали и убили 67-летнюю пенсионерку. После этого власти пообещали закрыть общежитие, а сами подозреваемые были задержаны.

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