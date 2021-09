Главное к 14 сентября: Оскорбленный двуглавый орел, сход жителей против мигрантов, порно в учебнике

Минюст счел логотип правозащитной организации «Русь сидящая»* надругательством над российским гербом. На нем изображен двуглавый орел — одна голова (и часть тела) облачена в тюремную робу, а другая — в форму надзирателя. Как пишет «КоммерсантЪ», Минюст ещё в марте пригрозил ликвидировать организацию, если она не откажется от изображения, однако «Русь сидящая» пошла в суд, чтобы доказать, что никаких особых прав на двуглавых орлов у государства нет. Накануне состоялось первое заседание по делу.

Доктор филологических наук, научный руководитель программ бакалавриата РАНХиГС, профессор Оксфордского университета Андрей Зорин считает, что на логотипе «Руси сидящей» герб страны не изображен: «Ни художник, использующий элементы герба в художественном произведении, ни ученик, срисовывающий изображение герба, не создают государственной символики», — объясняет он. Геральдический совет при президенте России на просьбу «Руси сидящей» дать свои разъяснения по данному инциденту не ответил.

Лишь 45% россиян положительно отвечают на вопрос о наличии у них сбережений. И только 15% откладывают деньги регулярно. При этом у 80% опрошенных средств хватит на три месяца, следует из исследования Юником24, которое приводит ТАСС. Предполагается, что средний размер накоплений россиян составляет от 150 до 200 тысяч рублей.

В Сергиево-Посадском районе Подмосковья накануне прошел сход местных жителей. СМИ сообщают, что их было не менее 200 человек. Они вышли к общежитию для мигрантов после убийства и изнасилования 67-летней пенсионерки, тело которой обнаружили 13 сентября. После этого Следственный комитет сообщил о задержании двух мигрантов, против них возбуждено уголовное дело по статьям 131 УК РФ («Изнасилование группой лиц») и 105 УК РФ («Убийство»).

После инцидента глава округа Михаил Токарев заявил в своих соцсетях, что речь идет о двух гражданах Таджикистана. Он предположил, что в результате скандала «свой праведный гнев жители Бужанинова готовы направить на всех мигрантов», поэтому местные власти начали переговоры с собственником общежития. Токарев намерен добиваться его полного закрытия.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от мобильного оператора Tele2 снизить цены. В ведомстве сочли, что повышение тарифов для 12 миллионов клиентов сразу на 13% прошедшей зимой было «необоснованным».

Правительство Великобритании планирует ввести обязательное предъявление документа, удостоверяющего личность при голосовании на выборах, однако многие жители и общественники выступают против этого, пишет «Би-би-си». Последний раз такие требования действовали до 1952 года, а у 2 млн граждан и вовсе нет паспортов. Сейчас на выборах британцу достаточно представиться, чтобы получить бюллетень, а предъявление документов многие считают ущемлением своих прав, которое не оправдано — они считают, что в стране нет такого уровня фальсификаций, чтобы вводить эту меру.

Ещё 51 спутник для сети Starlink Илона Маска отправился на орбиту на запущенном сегодня ракетоносителе Falcon 9, говорится на сайте компании SpaceX. Первая ступень Falcon 9 использовалась уже для девяти запусков и должна вновь вернуться на платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.

В учебнике по английскому языку для шестых классов издательства «Просвещение» нашли прописанную мелким шрифтом ссылку на порносайт. Ранее она вела на портал «Национальной спортивной конференции геев», а теперь — на сайт, посвящённый фетишистской практике, разобралась «Фонтанка». Как ссылка оказалась в учебниках от разных годов, не уточняется, однако «Просвещение» заверило, что все необходимые разрешения от госорганов на этот учебник были получены. Сейчас издание и распространение учебника приостановлено, сообщили в издательстве РИА Новости.

*«Русь сидящая» объявлена Минюстом «иностранным агентом».